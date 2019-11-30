Суд скасував арешт майна заводу «Кузня на Рибальському»



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Апеляційний суд дійшов висновку, що рішення Печерського суду про арешт було необґрунтованим

Ухвала набрала законної сили і оскарженню не підлягає

Київський апеляційний суд зняв арешт із заводу «Кузня на Рибальському».

Про це повідомляє liga.net.

Суд розглянув скаргу на арешт майна, який у вересні наклав Печерський райсуд Києва. Апеляційна інстанція відмовила Держбюро розслідувань (ДБР) в арешті.

Апеляційний суд дійшов висновку, що рішення Печерського суду про арешт було необґрунтованим, а клопотання ДБР про арешт майна було внесено з порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу.

Арешт зняли з комплексу виробничих будівель площею 115,8 тис. кв. м, пожежного депо, тиру на Рибальському півострові, семи гуртожитків, нежитлового приміщення площею 3600 кв. м і павільйону.

Арешт також знятий з корпоративних прав 3,2 млн іменних акцій заводу. ДБР клопотало про арешт у зв'язку з розслідуванням угоди купівлі продажу заводу між Петром Порошенком і Сергієм Тігіпком

Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Зазначимо, що у вересні цього року Печерський суд Києва арештував всю нерухомість заводу «Кузня на Рибальському», який раніше належав інвестиційному фонду «Прайм Ессетс Капітал» Петра Порошенка.

Нагадаємо, колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов подав заяву щодо того, що Петро Порошенко через кіпрську компанію начебто «відмив» 300 мільйонів доларів з продажу свого заводу «Кузня на Рибальському» Сергієві Тігіпку і не сплатив із них податки.

У своїй заяві Портнов стверджує, що Тігіпко просто не має таких грошей для купівлі заводу, і тому продаж нібито є фіктивним. Також Порошенку закидають приховування реального власника заводу і фіктивне підприємництво — нібито він після «продажу» залишив контроль над заводом за собою.

25 липня Порошенко вперше прийшов на допит у ДБР у справі про продаж заводу «Кузня на Рибальському». Після допиту Порошенка у ДБР на нього намагались напасти.