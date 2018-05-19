НАБУ накупить антикорупційних кросівок та ліхтариків

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У системі «Прозоро» вказано, що НАБУ має намір закупити тактичні кросівки

Національне антикорупційне бюро України має намір закупити тактичні кросівки та портативні налобні ліхтарики. Відповідні тендери (1, 2) розміщені у системі «ProZorro».

Почати торги по тендеру щодо кросівок відомство має намір 25 травня. Очікувана вартість лоту складає 508 тис. грн. за 102 пари (у відповідності до інформації про предмет закупівлі). Таким чином одна пара має коштувати майже 5 тис. грн. Причому поставити кросівки переможець тендеру має до 14 грудня.

За 35 тис. грн. НАБУ має намір придбати 50 портативних налобних ліхтариків. Тобто один ліхтарик перед початком торгів оцінюється у 700 грн. Початок аукціону очікується 5 червня. Поставити товар переможець тендеру повинен до 28 грудня.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва зобов’язав Генеральну прокуратуру України відкрити кримінальне провадження щодо втручання співробітників Національного антикорупційного бюро у діяльність Окружного адміністративного суду Києва, передає прес-служба Окружного адміністративного суду столиці.