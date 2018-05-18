Генпрокуратура відкриє справу щодо НАБУ через Насірова

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Роман Насіров

Суд зобов’язав ГПУ внести відомості про кримінальне правопорушення та розпочати розслідування

Печерський районний суд Києва зобов’язав Генеральну прокуратуру України відкрити кримінальне провадження щодо втручання співробітників Національного антикорупційного бюро у діяльність Окружного адміністративного суду Києва, передає прес-служба Окружного адміністративного суду столиці.

«Суд зобов’язав уповноважених осіб ГПУ внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР та розпочати досудове розслідування», — йдеться у повідомленні.

Отже, зауважили у прес-службі, Печерський райсуд задовольнив скарги суддів Окружного адмінсуду.

Зазначається, що НАБУ відкрило провадження за статтею «постановлення завідомо неправосудного рішення» Окружним адмінсудом, який задовольнив позов екс-голови ДФС Романа Насірова до фіскальної служби.

31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Напередодні суд продовжив обов’язки, покладені на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.