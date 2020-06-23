НАБУ оприлюднило документи у «справі Омеляна»



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Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році

З огляду на суспільний резонанс наводимо деякі документи з матеріалів слідства - НАБУ

Національне антикорупційне бюро оприлюднило деякі документи у межах провадження, у якому фігурує ексміністр інфраструктури Володимир Омелян. Сканкопії документів опубліковані на сторінці відомства у Facebook.

«З огляду на суспільний резонанс наводимо деякі документи з матеріалів слідства», - зазначили в НАБУ.

Серед оприлюднених документів, зауваження Мінфіну до проєкту постанови Кабміну «Про деякі питання підвищення конкуретноздатності вітчизняних виробників та морських портів» за підписом вже ексміністра фінансів Олександра Данилюка, фрагменти листування між Мінінфраструктури і Мінфіном, документ щодо розрахункової оцінки впливу проєкту наказу «Про зниження ставок портових зборів ДП «АМПУ», протокол узгодження позицій щодо проєкту Кабміну «Про погодження ставок портових зборів», тощо.

У НАБУ нагадали, що у грудні 2017 року ексміністр інфраструктури видав наказ про зниження портових зборів.

«Чи міг так вчинити міністр? Міг, але за винятком: адміністративний збір, розмір якого визначений у Законі України «Про Державний бюджет на 2018 рік», не можна було змінювати наказом міністра, а лише шляхом внесення змін до закону про бюджет. Це — не примха НАБУ, а вимога Бюджетного кодексу, яку міністр проігнорував. І саме цей факт став підставою для розслідування детективів», - заявляють у НАБУ.

Зазначається, що бюджет недоотримав 30,4 млн грн через незаконне зниження саме адміністративного збору.

У НАБУ переконані, що ексміністр усвідомлював можливі негативні наслідки своїх дій, «адже Міністерство фінансів чотири рази попереджало його про порушення бюджетного законодавства, а також про негативні наслідки».

«Однак наказ колишній міністр видав. Що в сухому підсумку? Зменшення портових зборів, включно з адміністративним, не стало чинником збільшення кількості суднозаходжень та кількості перевантажених вантажів в українських портах протягом 2018 року. Зрештою, це визнало і Мінінфраструктури, зафіксувавши відповідні факти у своєму звіті, який підписав сам міністр - автор наказу, нині підозрюваний», - заявили в НАБУ.

Як повідомлялося, 19 червня 2020 року Омеляну повідомили про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

Із заявами на підтримку рішення Володимира Омеляна 2018 року та необхідності зниження портових зборів в Україні виступили Американська торговельна палата та Європейська Бізнес Асоціація.

До цього виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявляв, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обґрунтовані, їх потрібно знижувати.