Зниження портових зборів, здійснене ексміністром Омеляном, було досягненням - ЕВА



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Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році,

Омеляна цього тижня запросили до НАБУ дати додаткові показання у кримінальному провадженні щодо зниження урядом України портових тарифів

Рішення ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна про зниження портових зборів на 20% у 2018 році було досягненням в портовій галузі, звинувачення НАБУ безпідставні. Про це йдеться в заяві Європейської бізнес асоціації, розміщеній на її офіційному сайті.



«Два роки тому голос бізнесу було почуто і зроблено перший крок. Уряд підтримав ініціативу знизити ставки портових зборів на 20%. Відповідний наказ Міністерства інфраструктури набув чинності 30 січня 2018 року», - зазначається в заяві ЕВА.



В той же час в ЕВА звертають увагу, що цього тижня колишнього міністра інфраструктури було запрошено до НАБУ дати додаткові показання у кримінальному провадженні щодо зниження урядом України портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році. І від НАБУ лунають тези,що зменшення портових тарифів і зборів призвело до завдання збитків державі.



«На переконання бізнесу, зниження ставок портових зборів – одне з важливих досягнень у портовій галузі, яке дозволило збільшити вантажопотік навіть у кризовий час. Тож спільнота сподівається, що позитивні здобутки минулого не буде повернуто назад і ми як країна продовжимо вільний і незалежний рух в напрямку реформ в Україні», - наголошується в заяві.



Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.



До цього Федерація роботодавців транспорту України зверталась до прем'єр-міністра України щодо можливості зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу. Коментуючи цю ініціативу, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов заявляв, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.