Криптовалюта Omicron злетіла в ціні через новий коронавірус

За чотири дні ціна OMIC збільшилася майже на 1000%

Ціна токена Omicron (OMIC) злетіла майже в 10 разів після того, як 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я надала новому різновиду коронавірусу B.1.1.529 назву «Омікрон». Про це свідчать дані Сoingecko.

Omicron випущена на протоколі другого рівня Arbitrum та торгується на біржі SushiSwap. 26 листопада криптовалюта коштувала приблизно $65 за монету. 29 листопада вона подорожчала на 960%, до $689,12 і досягла історичного максимуму.

Скріншот із сайту Сoingecko

На даний момент Omicron продають за $633.

Скриншот із сайту Сoingecko

Експерти попереджають, що таке стрімке зростання може бути ознакою економічної бульбашки.

Економічна бульбашка (інколи спекулятивна бульбашка, ринкова бульбашка, бульбашка, фінансова бульбашка або спекулятивна манія) – торгівля у великих обсягах за цінами, які значно розходяться зі справжньою ціною на товар. (іншими словами: торгівля продуктами або активами за завищеними цінами.)

Додамо, що курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоїна – виріс у понеділок на 5,42%, до $57 347 за монету. На піку ціна піднімалася до $58 228,5.

«Омікрон» став п'ятим різновидом коронавірусу, який ВООЗ віднесла до тих, що викликають занепокоєння. Він був вперше виявлений останніми тижнями в ПАР, де спостерігається експотенційне зростання захворюваності на коронавірус.

Напередодні було підтверджено перший випадок зараження «Омікроном» на території ЄС – у Бельгії, причому заражений приїхав не з півдня Африки, а з Єгипту.

Можливі випадки зараження «Омікроном» у суботу зафіксовано також у Німеччині та Чехії. Раніше, крім півдня Африки, новий штам виявили також у Гонконзі та Ізраїлі. У Нідерландах у суботу протестували на коронавірус усіх 600 пасажирів рейсів з ПАР, що прибули до країни. Вірус виявили у 61 із них. Поки що неясно, чи йдеться про штам «Омікрон».

За оцінками вірусологів, новий штам має численні мутації, які можуть виявитися заразнішими, ніж відомі досі штами. Перші спостереження за динамікою епідемії в ПАР підтверджують цей висновок. Однак, як заявляє низка фахівців, поки що передчасно говорити про те, що новий штам призводить до важчого перебігу хвороби або здатний обходити захист, який створюють наявні вакцини. Представники компаній-виробників вакцин заявили, що вивчають новий штам і, у разі потреби, у стислий термін зможуть розробити та впровадити нові версії препаратів.

МЗС назвав сім країн, куди не радить їздити українцям.

Сьогодні стало відомо, що Японія закриває кордони через «Омікрон».

Тим часом президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса закликав світових лідерів, які обмежили авіасполучення з ПАР через «Омікрон»-штам, скасувати заборони.

Раніше через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.

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