Держборг України за місяць збільшився на $0,6 млрд

За підсумками жовтня державний борг України зріс до $92,63 млрд

Прямий зовнішній борг за місяць збільшився з $44,47 млрд до $45,02 млрд

За підсумками жовтня держборг України зріс на $0,61 млрд, до $92,63 млрд, свідчать дані на сайті Мінфіну.

Загальний розмір прямого держборгу становив 2,1 трлн грн ($82,20 млрд) проти $81,60 млрд місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з $44,47 млрд до $45,02 млрд.

Прямий внутрішній борг скоротився у гривневому еквіваленті з 986,896 млрд грн до 978,60 млрд грн (у доларовому еквіваленті збільшився з $37,14 млрд до $37,17 млрд).

Гарантований державою борг на 31 жовтня становив 274,66 млрд грн, або $10,43 млрд.

Нагадаємо, у жовтні державний борг України перевищив $92 млрд.

Раніше економічний радник Зеленського пояснив, навіщо Україна бере гроші в борг.

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