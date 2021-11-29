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    Економіка та фінанси

    Держборг України за місяць збільшився на $0,6 млрд

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    За підсумками жовтня державний борг України зріс до $92,63 млрд - Держборг України за місяць збільшився на $0,6 млрд
    За підсумками жовтня державний борг України зріс до $92,63 млрд
    колаж: i.press.ua

    Прямий зовнішній борг за місяць збільшився з $44,47 млрд до $45,02 млрд

    За підсумками жовтня держборг України зріс на $0,61 млрд, до $92,63 млрд, свідчать дані на сайті Мінфіну.

    Загальний розмір прямого держборгу становив 2,1 трлн грн ($82,20 млрд) проти $81,60 млрд місяцем раніше.

    При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з $44,47 млрд до $45,02 млрд.

    Прямий внутрішній борг скоротився у гривневому еквіваленті з 986,896 млрд грн до 978,60 млрд грн (у доларовому еквіваленті збільшився з $37,14 млрд до $37,17 млрд).

    Гарантований державою борг на 31 жовтня становив 274,66 млрд грн, або $10,43 млрд.

    Нагадаємо, у жовтні державний борг України перевищив $92 млрд.

    Раніше економічний радник Зеленського пояснив, навіщо Україна бере гроші в борг.

    22 листопада виконавча рада Міжнародного валютного фонду винесла позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу за програмою stand-by обсягом $700 млн.

    Раніше радник Зеленського розповів, куди підуть $700 млн від МВФ.

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    Теги: борг Мінфін економіка гроші Україна фінанси
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    Держборг України за місяць збільшився на $0,6 млрд