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    МОЗ оприлюднив список адрес, де можна здати кров для військових

    МОЗ оприлюднив список адрес, де можна здати кров для військових
    фото: Укрінформ

    Українців просять долучитись до формування стратегічного запасу крові

    У закладах охорони здоров’я зросла потреба у запасах крові для поранених. Міністерство охорони здоров’я закликає долучитися до формування стратегічного запасу, повідомляє пресслужба МОЗ.

    «Якщо маєте бажання долучитись до формування стратегічного запасу крові, особливо у тих регіонах, які зазнали російської агресії, приходьте до центрів крові», – пише пресслужба.

    Зокрема кров для військовослужбовців у столиці можна здати:

    • Інститут Ломоносова.
    • Військовий госпіталь.
    • Або ж у будь-якому іншому центрі крові.


    Також у міністерстві повідомили, як працюватимуть медичні установи під час воєного стану.

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я ЗСУ військові воєнний стан госпіталь
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    МОЗ оприлюднив список адрес, де можна здати кров для військових