Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського

Речник Путіна озвучив черговий ультиматум

Кремль готовий до перемовин з українською владою на своїх умовах. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

«Путін готовий провести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєнь у разі готовності до відповіді Києва», – заявив Пєсков.

Зазначимо, Україна закликає Туреччину закрити доступ Росії до Босфору.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав екстрене засідання Альянсу щодо України. «Я рішуче засуджую безрозсудний напад Росії на Україну, який ставить під загрозу незліченну кількість мирних життів. Це серйозне порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці. Союзники НАТО зустрінуться, щоб оговорити відновлення російської агресії», – написав він у twitter.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО. Борис Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні». Він додав, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Британський прем'єр додав, що Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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