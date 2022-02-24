Україна розриває дипломатичні відносини з Росією: заява МЗС

Росія сьогодні розпочала широкомасштабний наступ на Україну

Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Росією без розриву консульських відносин

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Міністерства закордонних справ України про розрив дипломатичних відносин України з Російською Федерацією. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що на доручення глави Української держави МЗС України розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин відповідно до норм міжнародного права.

«Наша держава пішла на такий крок у відповідь на акт збройної агресії РФ проти України, вторгнення російських військ задля знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю. Наголошуємо, що російська наступальна операція є нападом на суверенітет та територіальну цілісніть України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права», – заявили у МЗС.

Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Росією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

«Ми будемо продовжувати захищати права та інтереси українців в Росії, у тому числі українських політичних в‘язнів. МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві», – додали у МЗС.

Консульські установи України на території РФ наразі продовжують працювати в штатному режимі.

22 лютого президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Станом на цю годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

Збройні сили дають відсіч загарбнику. Військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео).

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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