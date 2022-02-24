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    Росія запроваджує жорстку цензуру на інформацію про напад на Україну

    Роскомнадзор встановив цензуру - Росія запроваджує жорстку цензуру на інформацію про напад на Україну
    Роскомнадзор встановив цензуру

    «Роскомнадзор» зобов’язав ЗМІ користуватися тільки офіційною інформацією

    Російський регулятор «Роскомнадзор» зобов’язав російські ЗМІ користуватися лише інформацією, яку спускає Кремль. Про це ідеться в повідомленні «Роскомнадзора».

    «Роскомнадзор» інформує засоби інформації, інформаційні ресурси, що в підготовці своїх матеріалів та публікацій, що стосуються проведення спеціальної операції у зв'язку з ситуацією в «ЛДНР», вони зобов'язані використовувати інформацію та дані, отримані ними тільки з офіційних російських джерел», – ідеться в повідомленні.

    Деякі російські ЗМІ уже почали слухняно виконувати розпорядження влади

    Деякі російські ЗМІ уже почали слухняно виконувати розпорядження влади

    В разі невиконання вимог, російська влада погрожує штрафом у 5 млн рублів, а також блокуванням роботи інформаційного ресурсу.

    Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох російських окупантів (фото)

    Теги: ЗМІ напад влада
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    Росія запроваджує жорстку цензуру на інформацію про напад на Україну