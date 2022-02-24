Росія запроваджує жорстку цензуру на інформацію про напад на Україну
«Роскомнадзор» зобов’язав ЗМІ користуватися тільки офіційною інформацією
Російський регулятор «Роскомнадзор» зобов’язав російські ЗМІ користуватися лише інформацією, яку спускає Кремль. Про це ідеться в повідомленні «Роскомнадзора».
«Роскомнадзор» інформує засоби інформації, інформаційні ресурси, що в підготовці своїх матеріалів та публікацій, що стосуються проведення спеціальної операції у зв'язку з ситуацією в «ЛДНР», вони зобов'язані використовувати інформацію та дані, отримані ними тільки з офіційних російських джерел», – ідеться в повідомленні.
В разі невиконання вимог, російська влада погрожує штрафом у 5 млн рублів, а також блокуванням роботи інформаційного ресурсу.
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