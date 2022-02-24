Україна закликає Туреччину закрити доступ Росії до Босфору

Туреччина стала офіційним та повноправним членом НАТО ще у 1952 році

Україна закликала Туреччину закрити протоки Босфор і Дарданелли для кораблів РФ, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Зараз найголовніше – це підтримка України. Вкотре звертаюся до турецького народу та турецької влади допомогти Україні. Закликаємо закрити повітряний простір та закрити прохід через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів. Офіційний запит надіслано турецькій стороні», – сказав Боднар на брифінгу в четвер.

Крім того, вони закликали Туреччину впровадити санкції проти Росії, їхніх активів на території Туреччини та забезпечити неможливість заробітку Росією грошей на війну.

Daily Sabah пише, що, згідно з Конвенцією Монтре 1936 року, Туреччина контролює протоки Босфор та Дарданелли і має право регулювати транзит військових кораблів, закривати протоки для іноземних військових кораблів у воєнний час і в разі загрози.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав екстрене засідання Альянсу щодо України. «Я рішуче засуджую безрозсудний напад Росії на Україну, який ставить під загрозу незліченну кількість мирних життів. Це серйозне порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці. Союзники НАТО зустрінуться, щоб оговорити відновлення російської агресії», – написав він у twitter.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО. Борис Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні». Він додав, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Британський прем'єр додав, що Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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