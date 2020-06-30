Нацбанк встановив курс валют на 30 червня: скільки коштує гривня

Нацбанк встановив курс валют на 30 червня: скільки коштує гривняграфіка
Долар здешевів майже на 1 копійку, а євро подорожчало на 3 коп.
Вартість валюти змінилася різноспрямовано
Національний банк України встановив курс валют на вівторок, 30 червня. Вартість валюти змінилася різноспрямовано.
Про це інформує пресслужба регулятора.
Так, долар здешевів майже на 1 копійку та встановився на рівні 26,69 грн. У свою чергу, євро подорожчало на 3 копійки – до 29,95 грн.
Курс валют на 30 червня:
- 100 доларів – 2669.22 грн;
- 100 євро – 2995.00 грн.