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    Економіка та фінанси

    Нацбанк встановив курс валют на 30 червня: скільки коштує гривня

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    Долар здешевів майже на 1 копійку, а євро подорожчало на 3 коп. - Нацбанк встановив курс валют на 30 червня: скільки коштує гривня
    Долар здешевів майже на 1 копійку, а євро подорожчало на 3 коп.

    Вартість валюти змінилася різноспрямовано

    Національний банк України встановив курс валют на вівторок, 30 червня. Вартість валюти змінилася різноспрямовано.

    Про це інформує пресслужба регулятора.

    Так, долар здешевів майже на 1 копійку та встановився на рівні 26,69 грн. У свою чергу, євро подорожчало на 3 копійки – до 29,95 грн.

    Курс валют на 30 червня:

    • 100 доларів – 2669.22 грн;
    • 100 євро – 2995.00 грн.
    wn1.

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