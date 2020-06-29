Ломбарди з 1 липня почнуть обмінювати валюту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НБУ дозволить ломбардам обмінювати валюту і переводити кошти без відкриття рахунків

Стало відомо, за яких умов ломбарди в Україні зможуть займатися обміном валют. Про це інформує пресслужба Національного банку.

Закон про «спліт» вступає в силу вже з 1 липня, завдяки якому ломбардам дозволять обмінювати валюту.

Вимоги до мінімального розміру капіталу ломбардів встановлять на рівні 500 тис грн, а ключовою метою буде захист прав осіб, які користуються послугами ломбардів, а також розширення можливостей для таких установ.

Вже з 1 липня, якщо позичальник не може сплатити борг з урахуванням відсотків за користування позикою, то його повна заборгованість перед ломбардом буде погашена за рахунок застави. Тобто, у ломардів не може бути ніяких додаткових вимог до позичальника.

Також для клієнтів можуть ввести обов'язкове надання ломбардного квитка, в якому будуть викладені умови договору з ломбардом.

Крім цього, НБУ дозволить ломбардам обмінювати валюту і переводити кошти без відкриття рахунків. Але вимога щодо кредитування тільки під заставу майна залишається без змін.

Регулятор новим законом також хоче спростити вимоги до приміщень ломбардів та місць надання послуг, безпеки, звітності та обліку документів.

У пресслужбі Нацбанку додали, що терміни приведення діяльності ломбардів у відповідність з новими вимогами, які вступають в силу з 1 липня, визначаться лише після детального ознайомлення зі станом ринку, з урахуванням об'єктивних термінів і можливостей виконати нові вимоги.