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  4. Україна може отримати «канікули» для виплат за зовнішнім боргом
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    Економіка

    Україна може отримати «канікули» для виплат за зовнішнім боргом

    Україна може отримати «канікули» для виплат за зовнішнім боргом
    фото з відкритих джерел

    Сумарно надана і оголошена фінансова допомога становить близько $30 млрд.

    Українська економіка зможе перепочити і отримати «канікулу» для виплат за зовнішнім боргом. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність від Національного банку.

    Зазначається, що наразі сумарно надана і оголошена фінансова допомога становить близько $30 млрд. До третини становлять безповоротні гранти, решта – кредити під низькі ставки та кредитні гарантії. При цьому суми кредитів МВФ, ЄС, ЄІБ, Світового банку та іноземних урядів від початку війни на середину червня перевищили 7 млрд дол.

    Фінансові ресурси від партнерів, нагадує регулятор, є необхідними для України через щомісячний дефіцит бюджету близько $5 млрд та в умовах закритого доступу до зовнішніх приватних ринків капіталу.

    «Також обговорюються дії для запровадження для України «канікул» на сплату за зовнішнім боргом», – пише Нацбанк.

    Як раніше повідомлялося, США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України

    Теги: росія окупанти Національний банк економіка війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна може отримати «канікули» для виплат за зовнішнім боргом