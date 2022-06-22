Україна може отримати «канікули» для виплат за зовнішнім боргом

Сумарно надана і оголошена фінансова допомога становить близько $30 млрд.

Українська економіка зможе перепочити і отримати «канікулу» для виплат за зовнішнім боргом. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність від Національного банку.

Зазначається, що наразі сумарно надана і оголошена фінансова допомога становить близько $30 млрд. До третини становлять безповоротні гранти, решта – кредити під низькі ставки та кредитні гарантії. При цьому суми кредитів МВФ, ЄС, ЄІБ, Світового банку та іноземних урядів від початку війни на середину червня перевищили 7 млрд дол.

Фінансові ресурси від партнерів, нагадує регулятор, є необхідними для України через щомісячний дефіцит бюджету близько $5 млрд та в умовах закритого доступу до зовнішніх приватних ринків капіталу.

«Також обговорюються дії для запровадження для України «канікул» на сплату за зовнішнім боргом», – пише Нацбанк.

Як раніше повідомлялося, США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України