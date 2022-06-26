Як захистити банківський рахунок від шахраїв: поради НБУ
Фахівці радять не зберігати в телефоні пароль від банкінгу, PIN-код від картки тощо
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Нацбанк пояснив українцям, як не втрапити у пастку зловмисників, які крадуть особисті дані
Під час війни зловмисники не припиняють спроб ошукувати громадян. Національний банк України дав прості поради, як захистити свій банківський рахунок.
Як захистити свій банківський рахунок
1. Установіть:
- застосунок банку для контролю за витратами;
- двофакторну авторизацію, авторизацію за допомогою біометрії та максимальний захист для банківського застосунку;
- PIN-код на SIM-карту з фінансовим номером (не використовуйте комбінації 0000,1111,1234, дату та рік народження);
- послугу SMS-банкінгу для контролю балансу, списань і зарахувань на банківському рахунку;
- антивірус.
2. Тримайте в секреті:
- тризначний CVV-номер картки (на звороті картки);
- логін та пароль для авторизації в банківському застосунку;
- пароль від телефона, особливо якщо ним можна розплачуватись через цифрові гаманці Google Pay та Apple Pay;
- паролі для авторизації платежів і переказів, що надходять від банку;
- фінансовий мобільний номер.
З. Інші корисні поради:
- не зберігайте в телефоні пароль від банкінгу, PIN-код від картки тощо;
- не використовуйте PIN-код від картки як пароль або PIN-код від інших сервісів;
- відкрийте віртуальну картку для оплат в інтернеті та перераховуйте на неї обмежену кількість грошей;
- установіть ліміт для оплати в інтернеті;
- регулярно оновлюйте всі паролі від усіх акаунтів, що містять персональні дані;
- використовуйте біометричні дані;
- для авторизації в банківському застосунку та підтвердження платежів, якщо є така можливість;
- регулярно встановлюйте оновлення програмного забезпечення смартфона, банківського застосунку, антивірусу та інших програм на смартфоні;
- забороніть віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейдіть на контрактне обслуговування.
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