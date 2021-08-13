Масові звільнення і закриття сотень відділень. Стало відомо, що станеться з «Приватбанком»

У грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований рішенням українського уряду

У грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований рішенням українського уряду

Кабмін затвердив оновлену стратегію «Приватбанку», який у найближчі три роки мають намір продати

До 2024 року «Приватбанк» планує мати 1250 відділень і персоналом близько 15,5 тисяч осіб. Про це йдеться в оновленій стратегії банку до 2024 року, яка нещодавно була затверджена Кабміном.

Стратегією передбачається поділ «Приватбанку» на «хороший» і «поганий» з подальшою приватизацією «хорошого банку».

«Цільова модель» хорошого банку« зі штатом близько 15000 співробітників і 1250 відділеннями: цільової розмір операційних витрат – 8,3 млрд грн в порівнянні з 11,4 млрд грн на сьогоднішній день», – йдеться в документі.

«Хороший банк» – протилежне до стратегії «поганого банку», за якої всі проблемні активи (наприклад, непрацюючі кредити NPL) банку виокремлюють та передають в окремо створену установу. Таким чином решта життєздатних активів і утворюють «хороший» банк.

За даними НБУ, станом на 1 липня поточного року регіональна мережа «Привату» налічувала 1574 відділення. При цьому в стратегії наголошується, що штат персоналу банку на кінець 2020 року становив 21,6 тис співробітників.

У другому кварталі поточного року банки продовжили скорочувати відділення і персонал. У квітні-червні найбільше відділень закрили державні «Приватбанк» і Ощадбанк (110 і 54). Про це йдеться в «Огляді банківського сектора», підготовленому НБУ.

Як зазначається в огляді, у другому кварталі було звільнено 1,1 тисяч банківських працівників. Найбільше скорочували персонал державні та іноземні банки.

При цьому банки з вітчизняними власниками, навпаки, найняли майже 1,7 тисяч осіб. Всього в українських банках працюють близько 125 тисяч працівників.

Нагадаємо, уряд схвалив стратегію «Приватбанку» з трьома варіантами приватизації.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний «Приватбанк» може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати «Приватбанк».

У грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав «Приватбанк» юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов безпосередньо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «Приватбанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.