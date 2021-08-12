МОЗ пояснив, чому варто скоротити інтервал між двома дозами CoronaVac

Експерти МОЗ проаналізували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та останні дослідження ефективності препарату CoronaVac

Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити до 14 днів інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovaс. Причиною тому назвали стрімке поширення штаму коронавірусу «Дельта». Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що для ухвалення цього рішення експерти МОЗ проаналізували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та останні дослідження ефективності вакцини CoronaVac за різних інтервалів між дозами.

«Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції, – 14 днів», – йдеться у повідомленні.

Останнє дослідження третьої фази в Туреччині з інтервалом введення між дозами CoronaVac в 14 днів, опубліковане в липні 2021 року, виявило рівень сероконверсії, тобто вироблення антитіл, у 89,7%.

Отже, МОЗ рекомендує медикам, які щеплюють населення, запрошувати пацієнтів на отримання другої дози вакцини CoronaVac через 14 днів після першої. До того ж самі пацієнти теж можуть просити зробити друге щеплення через цей інтервал.

Нагадаємо, на Житомирщині зафіксовано першу смерть від штаму «Дельта».

«Найменше, що громадяни можуть зробити для уникнення інфікування вірусом – це вдягати в закритих приміщеннях маску, часто мити руки, застосовувати деззасоби, уникати масових заходів та дотримуватись фізичної дистанції мінімум 1,5 метри. Але найкращим способом не захворіти і не бути джерелом інфекції звичайно є вакцинація», – нагадують медичні чиновники.

До слова, вже понад 2,5 мільйони українців повністю щеплені від коронавірусу. За даними МОЗ, станом на 12 серпня щеплення CoronaVac отримали понад 1,22 мільйона українців.

Також відомо, що на Covid-19 в Україні перехворіло вже понад 2,2 млн осіб. Минулої доби в Україні виявили 1 247 нових випадків Covid-19.

Як відомо, карантин в Україні продовжать до жовтня.

Крім того, українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19.

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