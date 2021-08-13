Таїланд зачиняє пам'ятки через відсутність туристів

Першим на невизначений термін закрився нічний ринок Ратчада, який повинен був відновити свою роботу вже 1 серпня

У Таїланді напередодні відкриття кордону для вакцинованих осіб, туристичні пам’ятки країни поступово зачиняються. Про це пише Nikkei Asia. Також закриваються ресторани, бари і готелі. Це відбувається через поширення у світі штаму «Дельта», через який до країни їде мало туристів.

Так, популярний нічний ринок Бангкока Талад Рот Фай Ратчада оголосив, що закрився на невизначений термін. Він повинен був відновити роботу 1 серпня після карантину, однак тепер стало відомо, що в найближчій перспективі ринок не відкриється.

Блошиний ринок з безліччю різнокольорових наметів був популярний у туристів: там можна було знайти антикваріат, сувеніри, різні вінтажні речі, а також сумки, взуття і електроніку. На ринку також було багато вуличних кіосків з продуктами і барів.

Тигровий зоопарк Сірача в провінції Чонбурі також змушений закритися на невизначений термін після 24 років безперебійної роботи. Щорічно він приймав 1,5 млн туристів, найбільше з Китаю, В'єтнаму та Індонезії.

Відзначається, що лише за 2020 рік, річні туристичні доходи Таїланду впали на 71%, а за перші шість місяців поточного року – на 74%.

Попри те, що за словами прем'єр-міністра Праюта Чан-оча, Таїланд повинен був відкрити свої кордони для вакцинованих осіб (доходи від туризму в країні грають важливу роль в її економіці), спалахи штаму «Дельта» дещо ускладнили приймання іноземних туристів. Мандрівників прибуває в країну не багато.

Центри США по контролю і профілактиці захворювань, зі свого боку, заявили, що Таїланд наразі перебуває на одному з найвищих показників Covid-19, у зв’язку з чим навіть вакциновані люди перебувають у зоні ризику зараження.

У липні Таїланд посилив карантин. Випадки заражень особливо збільшуються в Бангкоку і прилеглих провінціях. У зв'язку із цим уряд заборонив будь-які збори і заходи, які можуть сприяти поширенню коронавірусу, зокрема антиурядові мітинги, які критикують дії прем'єра під час пандемії.

Порушникам загрожує до двох років в'язниці або штраф в розмірі до 40 тисяч тайських батів (1220 доларів).