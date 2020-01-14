Національний банк на 14 січня знизив офіційний курс долара



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Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,92 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 23,9275 гривень за 1 долар. При цьому курс долара на 13 січня становить 23,9677 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 13 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії продажу знизився на 7 копійок до 23,93 гривень за долар, курс купівлі до 23,91 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 26,62 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України 13 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 24,05 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,71 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,82 (23,82 - 11 січня), продажу - 24,05 (24,10 - 11 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,28 (26,26 - 11 січня), продажу - 26,71 (26,73 - 11 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,56 - 11 січня), продажу 3,90 (3,91 - 11 січня) грн за 10 рублів.