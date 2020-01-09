У МВФ назвали причини зростання гривні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У МВФ пояснили, що подорожчання гривні для споживачів, які мають на меті придбати імпортні товари, - це виграш

Зміцнення і знецінення національної валюти України є результатом «плаваючого» курсу, вважає представник МВФ

Подорожчання і здешевлення гривні є результатом «плаваючого» курсу. Про це представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман сказав в інтерв'ю «Еспресо».

«Сьогодні валютний курс визначається співвідношенням попиту і пропозиції. Зате Нацбанк фокусується на інфляції і дозволяє валютному курсу рухатися відповідно до попиту і пропозиції», - вважає Люнгман.

За його словами, важко визначити головний фактор, який привів до подорожчання гривні.

«Має місце продовження досить істотного припливу коштів від українців, які перебувають на заробітках за кордоном. Ціни на традиційні товари українського експорту високі одночасно як ціни українського імпорту - на той же газ, - зменшилися. Два роки поспіль небаченого врожаю - це також приводить до подорожчання національної валюти. Уряд запропонував привабливі ставки на національні облігації, що підвищило попит на ці папери», - зазначив представник МВФ.

Люнгман вважає, що подорожчання гривні для споживачів, які мають на меті придбати імпортні товари, - це виграш.

«Ці товари для них будуть дешевшими. Те саме для компаній, які хотіли б оновити свої виробничі фонди і, якщо вони імпортні, то придбання цих імпортних виробничих фондів буде дешевше. Українські домогосподарства, які включають тепло або газову конфорку на кухні, також відчувають , що газ - подешевшав. Але з приводу експортерів, які конвертують валютну виручку, то вони отримують менше в гривнях», - зазначив він.

Як відомо, підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу цього року.

Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

Також міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що через три роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду.