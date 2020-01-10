Нацбанк дозволить міняти валюту онлайн у всіх фінансових установах
Національний банк продовжуватиме валютну лібералізацію і надалі
Національний банк України планує у 2020 році дозволити проводити операції з обміну валют онлайн (за допомогою інтернет-додатків тощо) не лише клієнтам банків, але й клієнтам небанківських фінансових установ.
Про це повідомили у прес-службі НБУ.
Запровадження цього валютного послаблення у Нацбанку пов'язують з набуттям чинності закону про «спліт». Нагадаємо, що цей закон полягає у розширенні повноважень Нацбанку та у ліквідації одного з державних регуляторів — Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).
«Національний банк продовжуватиме валютну лібералізацію і надалі. Зокрема, після імплементації закону про «спліт» Національний банк дозволить продавати валюту онлайн не лише банкам, але й небанківським фінансовим установам, які перейдуть під нагляд НБУ з середини 2020 року», — повідомили у Нацбанку.
12 вересня 2019 року Рада ухвалила закон про «спліт». Тоді за нього проголосувало 296 депутатів. 16 жовтня цей закон підписав президент.