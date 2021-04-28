Нацкомісія підтримала ідею створення незалежного Оператора на ринку газу

«Питання балансування ринку можна передати Оператору ринку»

Членкиня НКРЕКП Оксана Кривенко вважає, що створення Оператора ринку газу дозволить вирішити багато складних питань. Регулятор готовий працювати над змінами до законодавства.

Оксана Кривенко вважає, що можна було б передати функції з балансування ринку газу від Оператора ГТС до нового суб’єкта – Оператора ринку. Про це вона повідомила під час онлайн-конференції «Балансування на ринку газу – пошук рівноваги», проведеної виданням ЕнергоБізнес.

Вона зазначила, що на ринку природного газу поки що відсутній суб'єкт, який би мав врегульовувати всі комерційні питання, а також його балансування. Такий суб’єкт створений на ринку електроенергії.

«Питання балансування ринку можна передати Оператору ринку, а Оператор ГТС – буде вирішувати технічні проблеми. Це було б оптимальним рішенням і спростило би багато питань на ринку природного газу, але для цього необхідно внести зміни до закону про ринок природного газу», – зазначила Оксана Кривенко.

Членкиня НКРЕКП зауважила, що при цьому Оператор ГТС та Оператори ГРМ виконуватимуть тільки технічні функції, а комерційне балансування ринку може здійснювати Оператор ринку.