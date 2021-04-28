Кабмін назвав тариф на електроенергію до 30 червня

Уряд продовжує механізм дії ПСО до липня

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 28 квітня, продовжив дію тарифів на електроенергію 1,68 грн за кВт/год ще на два місяці. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Telegram.

«Уряд продовжує механізм дії ПСО до 30 червня. Крім того, нові правила встановлюють, що державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго будуть здійснювати продаж електроенергії напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП «Гарантований покупець», – написав він.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити на травень – червень покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії яких завершується 30 квітня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще два місяці.

Доцільно нагадати, що з 1 січня 2021 року уряд скасував пільговий тариф для населення (0,9 грн за кВт⋅год) на перші 100 кВт⋅год спожитої електроенергії. Рішення про це Кабмін ухвалив 28 грудня 2020 року, в результаті вже з першої кВт⋅години українці почали сплачувати 1,68 грн – такий тариф мав діяти до 31 березня 2021 року. Але наприкінці березня Кабінет міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні – 1,68 гривень за кВт⋅годину, а тепер знову продовжив таку ж ціну на травень-червень.

«Главком» писав про те, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ. Поки що уряд намагається уникнути стрімкого зростання ціни на електроенергію для населення. Але у майбутньому Міненерго спільно з НКРЕКП планує удосконалити «сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого уряду буде запропоновано оновлену редакцію ПСО». Тому зростання ціни на електроенергію – до понад 3 грн за кВт⋅годину – це питання часу.