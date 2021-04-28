Брат голови НКРЕКП допомагає британській компанії отримати 12 млн грн від «Укргідроенерго», – нардеп

Валерій Тарасюк був призначений головою НКРЕКП у 2019 році

«Закупівлі державних компаній – одне з основних джерел корупції в Україні», – наголосив Наливайченко

Рідний брат голови НКРЕКП допомагає компанії-нерезиденту отримати замовлення від державної енергетичної компанії «Укргідроенерго» на 12 млн грн.

Про це повідомив колишній голова СБУ, народний депутат, глава робочої групи тимчасової слідчої комісії парламенту з виявлення причин кризи в енергетиці Валентин Наливайченко.

«Мільярдні борги топ-корупціонерам красти не заважають. Прикро. Учора наша ТСК отримала інформацію про намір оточення голови НКРЕКП отримати собі від державної енергетичної компанії «Укргідроенерго» замовлення на 12 млн грн», – повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що у розпорядженні ТСК є завірені рідним братом голови НКРЕКП копії документів, які подані компанією-нерезидентом KWM Europe LLP до тендерного комітету «Укргідроенерго».

«Оскільки діяльність «Укргідроенерго» (повністю перебуває в управлінні Міністерства енергетики) напряму залежить від рішень голови НКРЕКП, участь його рідного брата в тендері держкомпанії створює корупційний конфлікт інтересів і містить ознаки корупції», – наголосив Наливайченко.

Він зазначив, що ТСК вимагає пояснень від керівництва державної компанії «Укргідроенерго», Міністерства енергетики, а також до НКРЕКП щодо обставин участі рідного брата голови НКРЕКП у закупівлі юрпослуг держкомпанією.

«Наголошую: закупівлі державних компаній – одне з основних джерел корупції в Україні. Не можуть родичі чиновників збагачуватися на державних компаніях, діяльність яких повністю залежить від рішень цих же чиновників!», – підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, після призначення Валерія Тарасюка голови НКРЕКП восени 2019 року, його рідний брат Артем отримав в управління кілька компаній, які займалися торгівлею електричною енергією. Влітку 2020 року НАЗК почало антикорупційну перевірку голови комісії на предмет конфлікту інтересів через енергетичні компанії його брата.

Навесні 2021 року родина Тарасюка переоформила частину сімейного бізнесу на сейшельский офшор «Юереп Дістріб'юшн Груп Лтд».