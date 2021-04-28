Шмигаль розповів, коли можуть знизитися ціни на газ

В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ

В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ

«Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи», – Шмигаль

Український уряд очікує, що вже влітку НАК «Нафтогаз» та інші компанії знизять ціни на річний продукт. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebоok.

Шмигаль зазначив, що «Нафтогаз» та інші компанії зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку та боротися за споживача.

«Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи», – сказав він.

Він зазначив, що річний продукт – це «стабільність і можливість дуже чітко розуміти і прогнозувати свої витрати». За його словами, річний продукт – це насамперед ринковий інструмент і європейська практика, яка дозволить захистити споживачів від коливань ціни на газ і одночасно дозволяє зберегти всі переваги відкритого ринку газу.

Раніше газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.

Постачальники газу опублікували свої річні тарифи для українців і вони перевищують позначку 6,99 грн, що діяла під час опалювального сезону. У трьох областях встановили захмарні ціни на газ.

Зазначимо, це лише ціна на газ у тарифі «Річний». За транспортування газу споживачі мають сплачувати додатково.

Згідно з рішенням регулятора, річні ціни на газ ще можуть змінюватися, але лише в сторону зниження.