Річні ціни на газ для населення з 1 травня. Дані з усіх регіонів

Стали відомі базові ціни на газ, які українці платитимуть з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року

Вартість газу коливатиметься від 7,8 грн за куб до захмарних 13,5 грн

На днях газопостачальні компанії оприлюднили річні фіксовані ціни на газ для населення з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022.

Так, ціна газу для українців з коливатиметься в межах від 7,88 грн до 13,5 гривень за кубометр (з ПДВ і без вартості доставки), йдеться у матеріалі «Главкома».

Тож, з 1 травня більшість постачальників газу (облгаз збути), встановили ціну на газ для населення на рівні 7,99 гривень за кубометр газу (з ПДВ і без вартості доставки). На 3 копійки менше запропонувала Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – 7,96 грн.

Отже, кінцева ціна для споживача в середньому досягне (а в деяких регіонах навіть перевищить) 10 грн за кубометр (з ПДВ і з оплатою за розподіл, тобто доставку), адже до ціни постачальників потрібно додати ще 2-2,5 грн, які потрібно буде сплатити облгазам за послугу за розподіл газу.

Поки найнижчі річні ціни – від 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр (з ПДВ і без вартості доставки) запропонували чотири компанії:

Пропозиції решти компаній коливаються від 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. І лише декілька компаній встановили значно вищі цінники: 13,5 грн за кубометр.

Інфографіка: gazpravda.com.ua (для збільшення натисніть на графіку)

Доцільно нагадати, що до запровадження річного тарифу пропозиції постачальників у квітні коливалися в межах 6,75 – 8,85 грн/куб. м (з ПДВ і без вартості доставки)

Із власних джерел «Главкома» стало відомо, що влітку, скоріш за все, у червні, коли ціни на імпортований в Україну газ різко підуть на спад, облгаззбути зможуть запровадити аукціони з продажу газу за ціною, нижчою, ніж запропонований з травня річний тариф 7,99 гривень за кубометр.

«Це буде акція, подібна до минулорічної акції «твоя енергонезалежність». Акція буде називатися «Твій газ на зиму». Але поки що невідомо, якою буде ціна. Як тільки ціни почнуть «просідати», тоді зможемо сказати про початок продажу газу за нижчою ціною», – повідомило власне джерело «Главкома», наголошуючи на тому, що також будуть реалізовані й інші привабливі для споживачів акції.

Зазначимо, це лише ціна на газ у тарифі «Річний». За транспортування газу споживачі мають сплачувати додатково. Також регулятор передбачив для постачальників газу населення додаткові послуги для своїх клієнтів, які також можуть значно відрізнятися в ціні від встановленого річного тарифу.

Раніше газопостачальна компанія «Нафтогаз України» опублікувала свій річний тариф на газ. Ціна на газ до 30 квітня 2022 року склала 7,96 гривні за метр кубічний.