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«Нафтогаз» хоче щороку збільшувати видобуток газу на 0,5-3 млрд куб. м

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Нафтогаз» хоче щороку збільшувати видобуток газу на 0,5-3 млрд куб. м
У «Нафтогазу» є песимістичний та оптимістичний плани зі збільшення газовидобутку

У 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком

Державний «Нафтогаз» має два плани зі збільшення власного видобутку газу щороку. Про це в інтерв'ю повідомив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов. 

«Якщо говорити про життя в період війни, то метою групи «Нафтогаз» є забезпечення сталого постачання енергії і видобутку, який покриває споживання. Це в ідеалі. Забезпечення об’ємів для опалювального сезону різних видів енергії без навантаження на бюджет», – сказав він.

Чернишов зазначив, що у «Нафтогазу» є песимістичний та оптимістичний плани зі збільшення газовидобутку. За песимістичним планом «Нафтогаз» буде розраховувати на свої інвестиційні спроможності, які дозволять збільшувати видобуток газу щороку приблизно на 0,5-1 мільярд кубометрів.

Водночас за оптимістичним планом завдяки успішним реформам, ринку енергії, іноземним партнерам, доступності капіталу та кредитування компанія зможе збільшувати видобуток на 1-3 млрд куб. м щороку.

Нагадаємо, у 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.

Теги: Олексій Чернишов Нафтогаз України

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