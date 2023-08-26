У першому півріччі «Нафтогаз» планує отримати 2 млрд грн прибутку – очільник компанії
У 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком
За підсумками першого півріччя 2023 року державний «Нафтогаз» очікує 2 млрд грн прибутку.
Про це голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов повідомив в інтерв’ю інтернет-виданню «Економічна правда».
За його словами, наразі компанія суттєво демонструє зменшення збитку, який мала за підсумками 2022 року.
«Фінансовий результат НАК «Нафтогаз» за 2022 рік – 37 мільярдів гривень збитків. Збиток за І півріччя 2022 року становив 18 мільярдів. Тоді як за І півріччя 2023 року ми вже очікуємо 2 мільярди гривень прибутку», – заявив голова НАК.
Він зазначив, що головною метою групи «Нафтогаз» є забезпечення сталого постачання енергії і видобутку, який покриває споживання. А також забезпечення об’ємів для опалювального сезону різних видів енергії без навантаження на бюджет та підтримка держбюджету.
Нагадаємо, у 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.
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