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«Нафтогаз» зможе накопичити необхідну для проходження зими кількість газу – «Центр Разумкова»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Нафтогаз» зможе накопичити необхідну для проходження зими кількість газу – «Центр Разумкова»
Україна знаходиться у піку підготовки до опалювального сезону
фото з відкритих джерел

У 2023 році «Нафтогаз» планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком

Державний «Нафтогаз» має накопичити у підземних сховищах газу (ПСГ – ред.) ще майже 2 мільярди кубометрів блакитного палива.

Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«У підземних сховищах накопичено близько 13 млрд кубічних метрів. Для «Нафтогазу» немає складності якоїсь накопити 14,7 млрд кубічних метрів за наступних 2 місяці, що буде абсолютно нормально для проходження осінньо-зимового періоду», – сказав він.

Експерт зауважив, що зараз Україна знаходиться у піку підготовки до опалювального сезону. З 9 атомних енергоблоків вже полагодили 5, а ще 27 енергоблоків ТЕС зараз також готують до зими.

Омельченко додав, що якщо загалом аналізувати підготовку до наступної зими, то вона йде за планом.

Нагадаємо, у 2023 році Група Нафтогаз планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.  

Теги: Україна Нафтогаз України опалювальний сезон

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