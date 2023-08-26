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Усі облгази Фірташа до кінця року перейдуть в управління держави – глава «Нафтогазу»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Усі облгази Фірташа до кінця року перейдуть в управління держави – глава «Нафтогазу»
Наразі «Нафтогаз» уже перебрав управління у 13 з 26 облгазів Дмитра Фірташа
фото з відкритих джерел

Раніше «Нафтогаз» скасував понад 40 мільйонів премій керівникам на облгазах Фірташа

Найбільш системні облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, уже перебують під контролем НАК «Нафтогаз України».

Про це очільник НАКу Олексій Чернишов заявив в інтервʼю інтернет-виданню «Економічна правда».

За його словами, наразі «Нафтогаз» уже перебрав управління у 13 з 26 облгазів Дмитра Фірташа, і ця робота триває.

«Ми контролюємо більшу частину розподілу. Цей процес буде завершено до кінця поточного року», – запевнив Олексій Чернишов.

Він додав, що будь-яка компанія, яка переходить у групу «Нафтогаз» вимагає інвестицій для своєї роботи.

Раніше «Нафтогаз» скасував понад 40 мільйонів премій керівникам на облгазах Фірташа.

Теги: Нафтогаз України Олексій Чернишов Дмитро Фірташ

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