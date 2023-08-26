Усі облгази Фірташа до кінця року перейдуть в управління держави – глава «Нафтогазу»

Наразі «Нафтогаз» уже перебрав управління у 13 з 26 облгазів Дмитра Фірташа

Раніше «Нафтогаз» скасував понад 40 мільйонів премій керівникам на облгазах Фірташа

Найбільш системні облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, уже перебують під контролем НАК «Нафтогаз України».

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Про це очільник НАКу Олексій Чернишов заявив в інтервʼю інтернет-виданню «Економічна правда».

За його словами, наразі «Нафтогаз» уже перебрав управління у 13 з 26 облгазів Дмитра Фірташа, і ця робота триває.

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«Ми контролюємо більшу частину розподілу. Цей процес буде завершено до кінця поточного року», – запевнив Олексій Чернишов.

Він додав, що будь-яка компанія, яка переходить у групу «Нафтогаз» вимагає інвестицій для своєї роботи.

Раніше «Нафтогаз» скасував понад 40 мільйонів премій керівникам на облгазах Фірташа.