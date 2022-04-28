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    Депутат парламенту Туреччини пропонує запровадити повне торгове ембарго проти РФ

    Депутат Великих національних зборів Туреччини Омер Фарук Гергерліоглу - Депутат парламенту Туреччини пропонує запровадити повне торгове ембарго проти РФ
    Депутат Великих національних зборів Туреччини Омер Фарук Гергерліоглу
    фото з відкритих джерел

    Російська агресія проти України та масові звірства росіян призводять до страждання мирного населення

    Дієвим інструментом реакції на російське вторгнення в Україну має стати повне торгове ембарго щодо РФ, а також заборона на купівлю російського озброєння та заборона на постачання товарів подвійного призначення до Росії.

    Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Великих національних зборів Туреччини Омер Фарук Гергерліоглу.

    «Російська агресія проти України та масові звірства росіян призводять до страждання мирного населення. Ми маємо зараз вирішити, як можемо зупинити агресію, залишивши політичні дискусії на потім», – заявив політик.

    «Саме тому повне торгове ембарго є правильною ініціативою, так само, як і заборона на купівлю російських озброєнь та заборона на постачання товарів подвійного призначення є конструктивними заходами у рамках військової інтервенції (з боку РФ –ред.)», – підсумував Омер Фарук Гергерліоглу.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України запровадив повне ембарго на імпорт товарів із Росії, юридично закріпивши фактичне припинення торговельних відносин із РФ.

    У свою чергу віце-спікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас заявив, що Європа має запровадити повне торгове ембарго щодо Росії, повну заборону на експорт, імпорт та інвестиції. Такий крок надасть політичну свободу у прийнятті рішень країнам-членам НАТО і вплине на російську економіку.

    7 квітня Європейський парламент вимагає негайно ввести повне ембарго на нафту, газ, вугілля та інше викопне паливо з Росії. За документ проголосувала переважна більшість депутатів.

    8 квітня Конгрес США проголосував за посилення санкцій проти РФ, підтримавши ембарго на російські енергоносії та позбавлення Росії статусу торговельного партнера.

    Теги: Туреччина росія окупанти газ санкції інвестиції депутат експорт вугілля війна ембарго Європа імпорт агресія Україна окупація #stoprussia
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    Депутат парламенту Туреччини пропонує запровадити повне торгове ембарго проти РФ