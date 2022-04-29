Країни ЄС домовились про поетапне ембарго на російську нафту – ЗМІ

ЄС купує в РФ від 3 до 3,5 млн барелів нафти на день

ЄС купує в РФ від 3 до 3,5 млн барелів нафти на день

У результаті важких переговорів країнам ЄС вдалося подолати розбіжності щодо ембарго на російську нафту

Країни Європейського Союзу готують поетапне ембарго на російську нафту. Очікується, що про введення заборони на поступову відмову від постачання з Росії буде оголошено наступного тижня. Про це повідомляє The New York Times.

За даними джерел видання, в результаті важких переговорів країнам ЄС вдалося подолати розбіжності щодо ембарго на російську нафту. Учасники домовилися про поетапне введення заборони на постачання з Росії.

За словами співрозмовників газети, про поетапне введення ембарго на російську нафту можуть голосити наступного тижня. Очікується, що Єврокомісія викладе остаточну пропозицію на «папері», а наступного тижня посли країн ЄС повинні її затвердити разом з новими санкціями.

Новий пакет обмежувальних заходів ЄС проти Росії включатиме санкції проти «Сбербанку» і високопоставлених росіян.

Як повідомлялося, Німеччина готова підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії.

Також повідомлялося, що «Сбєрбанк» найближчим часом може потрапити під санкції.

До слова, Shell відмовилася від нафтопродуктів, які містять російську сировину.



