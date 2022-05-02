Три країни відкликали вето на нафтове ембарго проти РФ – ЗМІ

Наразі йдеться про політику країн ЄС під час перехідного періоду

Австрія, Угорщина і Словаччина знімають блок на санкції проти енергоносіїв

Після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС, Австрія, Угорщина і Словаччина також припинили ветувати санкції та відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ. Про це повідомляє німецьке видання ZDF.

При цьому йде обговорення політики в перехідний період.

Зазначається, що блокували введення ембарго такі країни, як Угорщина, Австрія і Словаччина, а також Іспанія, Італія і Греція. Пояснювалося це, зокрема, значно залежністю Братислави та Будапешта від поставок російської нафти. А в країнах південної Європи очікуване підвищення цін на енергоносії після сприймається споживачами з великою тривогою.

Питання щодо ембарго полягало в тому, як діяти упродовж перехідних періодів. Однією з пропозицій може бути дозвіл імпорту російської нафти до осені або до зими.

Нагадаємо, учора стало відомо, що Німеччина погодилась на нафтове ембарго проти Росії.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС домовились про поетапне ембарго на російську нафту – ЗМІ.

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