Нафтове ембарго. Німецький урядовець зробив гучну заяву

Міністр Габек: «Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини»

Частка російської нафти на німецькому ринку становить лише близько 12%

Німеччина готова припинити поставки російської нафти найближчим часом. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

«Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини», - сказав політик після зустрічі зі своєю польською колегою Анною Москвою у Варшаві.

Частка російської нафти на німецькому ринку становить лише близько 12%. І ця частка припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу PCK у Шведт-на-Одері.

«Тут ми шукаємо альтернативу. Ця альтернатива – завдання найближчих днів» – сказав Габек.

Він припускає, що питання вирішиться за декілька днів. Перед зустріччю у Варшаві говорилося, що польський порт Гданськ може зіграти важливу роль у забезпеченні постачання Шведта. Шведт підключений до трубопроводу з Росії і контролюється російською компанією «Роснефть».

Досі Габек завжди наголошував, що незалежність від російської нафти не може бути досягнута до кінця року і що негайне ембарго завдасть серйозної шкоди німецькій економіці.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина поступово відмовлятиметься від покупки російських енергоносіїв, зокрема, до кінця року повністю відмовиться від імпорту російської нафти.