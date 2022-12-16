Найбільший меткомбінат України отримає $100 млн кредиту від ЄБРР

Кредит буде використано для фінансування потреб компанії в оборотному капіталі

Європейський банк реконструкції та розвитку погодив надання кредиту до $100 млн для найбільшого в Україні металургійного комбінату – АрселорМіттал Кривий Ріг, повідомили на сайті ЄБРР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кредит буде використано для фінансування потреб компанії в оборотному капіталі для забезпечення безперервності діяльності в Україні», – зазначили у банку.

ЄБРР надає фінансування за надзвичайних обставин, спричинених війною в Україні, з унікальним набором умов та положень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Війна спричинила серйозну кризу на АрселорМіттал Кривий Ріг. Через блокаду морських портів традиційні ринки експорту концентрату і металопродукції стали недосяжними для підприємства.

6 липня генеральний директор АрселорМіттал Кривий Ріг Мауро Лонгобардо заявив, що комбінат буде змушений різко скоротити всі види витрат, включно з зарплатами, через проблеми з експортом та підвищення вартості залізничних перевезень. Також на підприємстві не відкидають зупинку експорту руди до Європи через тарифи УЗ.

З серпня до жовтня АрселорМіттал Кривий Ріг не видобував руду, а після ракетного удару 23 листопада підприємство повідомило, що зупиняє виплавку сталі та виробництво прокату через дефіцит електроенергії.

12 грудня Лонгобардо заявив, що виробничі потужності підприємства завантажені лише на 20%, виробництво металургійної продукції впало на 66%, але завод продовжить працювати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 23 листопада за погодженням заступника Генпрокурора Олексія Симоненка СБУ провела обшук та вилучення документів у приміщенні Державної податкової служби.

Обшук проводився у рамках кримінальної справи про нібито незаконне відшкодування ПДВ понад двомстам підприємствам за період 2020-22 років. При цьому під прицілом силовиків опинилися стратегічні підприємства, що сплачують мільярди гривень податків щороку. Окрім інших, це ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ПАТ «Запоріжсталь», АТ «ПІВДГЗК», ПРАТ «ЦГЗК», ТОВ СП «Нібулон», ДП «Антонов», ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ТОВ «Карпатигаз», ТОВ «Кернел-трейд», ПРАТ «МХП», ТОВ «Карпатнафтохім», ТОВ «Буковель», АК «Українські вертольоти», ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика».

Загалом, у кримінальній справі фігурують 204 підприємства, 43 з яких належать до великих платників податків. Попри важкі економічні умови, пов’язані із війною, ці 43 підприємства сплатили до державного та місцевих бюджетів 16,4 млрд грн.