  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Вихід на пенсію з 63 років: нові правила в 2021 році

    • Розсилка
    Вихід на пенсію з 63 років: нові правила в 2021 році

    Нові правила виходу на пенсію

    В Україні з 2021-го вимоги для виходу на пенсію в 60 років виростуть на 12 місяців: потрібно мати щонайменше 28 років страхового стажу. Решті доведеться або докуповувати стаж, або працювати до 63 або 65 років.

    Про це йдеться в законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Йдеться саме про той період роботи, коли з заробітної плати сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

    Кому доведеться працювати до 65 років?

    Українцям, у яких буде від 15 до 18 років стажу. Таких в Україні – абсолютна меншість. Як пояснила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, наступного року посилення вимог істотно на українців не вплине. Однак уже через 2-4 роки нововведення помітять багато 60-річних.

    Кому доведеться працювати до 63 років?

    Тим українцям, у яких є від 18 до 28 років стажу. Кількість тих, хто змушений буде працювати до 63 років, поступово збільшиться до 40% від усіх 60-річних. Дізнатися, як будуть рости вимоги, можна ознайомившись із інфографікою.

    Вимоги до стажу
    Вимоги до стажу

    Якщо у вас не вистачає стажу, є кілька варіантів.

    Докупити стаж. Якщо купувати вже в 60 років, то вартість кожного місяця буде рахуватися за формулою: дві мінімальні зарплати помножити на 22%. З січня 2021-го це 2 640 грн.

    Якщо вам не вистачає 5 років стажу, ви не працюєте і вам 55 років, ви можете добровільно платити внесок до Пенсійного фонду. Його розмір буде менше: 22% мінімальної зарплати. З січня 2021-го це 1320 грн.

    Дочекатися нового пенсійного віку. Ще один варіант: продовжити працювати, поки ви не отримаєте виплату. Також варто відзначити, що тимчасові пенсії, які до 2021 року призначалися після 60 років і до досягнення нового пенсійного віку, вже не діють.

     Читайте також: Якими будуть пенсії, зарплати і субсидії в 2021 році: до чого готуватися українцям
    Теги: економіка Пенсійний фонд пенсія стаж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies