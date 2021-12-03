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    Економіка та фінанси

    Нардеп Гончаренко пропонує президенту довести, що у нього немає залежності від Коломойського

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    &laquo;Або президент накладе вето на закон, або це покаже залежність вищої влади від БЕНЕфіціара&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;Гончаренко - Нардеп Гончаренко пропонує президенту довести, що у нього немає залежності від Коломойського
    «Або президент накладе вето на закон, або це покаже залежність вищої влади від БЕНЕфіціара», – Гончаренко
    фото: president.gov.ua

    Гончаренко закликав Зеленського накласти вето на закон №5600

    Народний депутат Олексій Гончаренко закликав президента Володимира Зеленського накласти вето на законопроект №5600, який прийняли депутати 30 листопада, та відправити його на доопрацювання – для того, щоб збалансувати оподаткування на видобування руди. Якщо ж проєкт буде підписаний, це свідчитиме про залежність президента від олігарха Ігоря Коломойського. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, опублікувавши звернення на адресу глави держави.

    «На засіданні Верховної Ради була відхилена поправка №97, яка встановлювала рівні умови оподаткування видобування залізної та марганцевої руди. В результаті цього відхилення справедливе оподаткування марганцевої руди не встановлене, а рента на видобування руди не збалансована», – сказано у зверненні Гончаренка.

    Народний депутат закликав президента застосувати право вето до проєкту, та внести вмотивовані пропозиції щодо оподаткування добування марганцевих руд.

    «Як я вже казав, «слуги» чомусь багато говорять про податки на видобуток залізної руди. А про марганцеву – чомусь забувають. І так вийшло, що саме на видобуток марганцевої руди має монополію пан Ігор Валерійович Коломойський», – пояснив депутат.

    Гончаренко висловив переконання: якщо президент підпише згаданий проєкт, це свідчитиме про його зв’язок з олігархом Коломойським.

    «Або президент накладе вето на цей закон, або це покаже залежність вищої влади від БЕНЕфіціара», – резюмував нардеп.

    Нагадаємо, Верховна рада ухвалила у цілому законопроєкт №5600, яким підвищуються податки для населення та для ряду галузей. За оцінками економістів, якщо цей закон буде ухвалено, ціни на всі товари та послуги в Україні зростуть мінімум на 15%, а українці будуть змушені платити податок за земельні ділянки.

    Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що народні депутати відхилили поправку №97 і вивели з-під підвищеного оподаткування марганцеві руди, які в Україні монопольно добуває олігарх Ігор Коломойський, через його зв’язок з президентом Володимиром Зеленським.

    У свою чергу народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що неоднаковий підхід норм закону до бізнесу в залежності від того, якому олігарху він належить, викличе подив у міжнародних партнерів України, як то ЄС, МВФ, керівництво США та міжнародні бізнес-асоціації.

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    Теги: Ігор Коломойський МВФ Геннадій Москаль Олексій Гончаренко Володимир Зеленський президент
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    Нардеп Гончаренко пропонує президенту довести, що у нього немає залежності від Коломойського