  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус
    Думки вголос

    Чому Росія боїться прямих переговорів з Україною щодо Донбасу

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Війну на Донбасі у Кремлі назвали &laquo;внутрішньоукраїнською&raquo; - Чому Росія боїться прямих переговорів з Україною щодо Донбасу
    Війну на Донбасі у Кремлі назвали «внутрішньоукраїнською»

    На ініціативу Зеленського у Москві відреагували дуже швидко – вкотре відмовилися від переговорів

    Мовою оригіналу

    Кремль шарахается от предложений Киева по прямым переговорам по конфликту на Донбассе, как черт от ладана. Что достаточно понятно рисует реальное положение дел в отношениях стран к проблеме. Украина хочет мира, а потому настаивает на переговорах. Россия переговоры отвергает, соответственно мирное урегулирование ей не нужно. Для дипломатов этого достаточно, можно настаивать на усилении санкционного давления. Понимают ли это в Кремле? Безусловно. И тем не менее идут на эти неизбежные потери в дипломатических позициях. Почему? Вопрос вполне резонный.

    Итак, президент Украины Владимир Зеленский в сотый раз во время обращения к Верховной Раде заявил, что к мирному урегулированию можно прийти только путем прямых переговоров с Россией. Чем вызвал критику у ряда оппозиционных депутатов в самом широком диапазоне. От «прямые переговоры несут риски для нашей страны» до «зрада, они договорились сдать Украину и хотят просто сделать это формально на переговорах». Пикантности ситуации придавало то, что Украина ведет переговоры с РФ с 2014 года.

    В Минском процессе стороны переговоров Украина и РФ, ОБСЕ присутствует в качестве посредника. В Нормандском формате стороны конфликта ведут переговоры – и это тоже Украина и Россия. Германия и Франция присутствуют, но сторонами конфликта не являются. Ну а версия со «зрадой» и «формальностями» критики не выдерживает от слова совсем. Если бы так было – Кремль давно согласился бы на переговоры. Но он их упорно избегает. С дипломатическими потерями.

    На инициативу Владимира Зеленского в Москве отреагировали очень быстро – в который раз отказались от переговоров. Мол, Россия не является участником конфликта, а значит, и говорить не о чем. Войну в Кремле назвали «внутриукраинской» и подчеркнули, что попытки представить РФ в качестве участника конфликта лишены оснований. В общем, привычное «их там нет». Как в анекдоте – если жена застала тебя в неподходящий момент – все отрицай. Категорически отрицай. Не признавайся. Главное, сразу натяни трусы и начинай все отрицать. Так вот, натягивание трусов в данном контексте Путина не спасает.

    Россия признана участником конфликта и не только Украиной. Именно такую формулировку используют международные организации и официальные лица. Более того, именно такие слова включены даже в новое коалиционное соглашение в Германии. И сколько бы в Москве не пытались изобразить невинность – ничего не будет. Как не будет и прямых переговоров законной украинской власти с непонятно кем из ОРДЛО…

    Читайте також:

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Донбас Мінські угоди Путін ОРДЛО Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чому Росія боїться прямих переговорів з Україною щодо Донбасу