Чому Росія боїться прямих переговорів з Україною щодо Донбасу

На ініціативу Зеленського у Москві відреагували дуже швидко – вкотре відмовилися від переговорів

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Кремль шарахается от предложений Киева по прямым переговорам по конфликту на Донбассе, как черт от ладана. Что достаточно понятно рисует реальное положение дел в отношениях стран к проблеме. Украина хочет мира, а потому настаивает на переговорах. Россия переговоры отвергает, соответственно мирное урегулирование ей не нужно. Для дипломатов этого достаточно, можно настаивать на усилении санкционного давления. Понимают ли это в Кремле? Безусловно. И тем не менее идут на эти неизбежные потери в дипломатических позициях. Почему? Вопрос вполне резонный.

Итак, президент Украины Владимир Зеленский в сотый раз во время обращения к Верховной Раде заявил, что к мирному урегулированию можно прийти только путем прямых переговоров с Россией. Чем вызвал критику у ряда оппозиционных депутатов в самом широком диапазоне. От «прямые переговоры несут риски для нашей страны» до «зрада, они договорились сдать Украину и хотят просто сделать это формально на переговорах». Пикантности ситуации придавало то, что Украина ведет переговоры с РФ с 2014 года.

В Минском процессе стороны переговоров Украина и РФ, ОБСЕ присутствует в качестве посредника. В Нормандском формате стороны конфликта ведут переговоры – и это тоже Украина и Россия. Германия и Франция присутствуют, но сторонами конфликта не являются. Ну а версия со «зрадой» и «формальностями» критики не выдерживает от слова совсем. Если бы так было – Кремль давно согласился бы на переговоры. Но он их упорно избегает. С дипломатическими потерями.

На инициативу Владимира Зеленского в Москве отреагировали очень быстро – в который раз отказались от переговоров. Мол, Россия не является участником конфликта, а значит, и говорить не о чем. Войну в Кремле назвали «внутриукраинской» и подчеркнули, что попытки представить РФ в качестве участника конфликта лишены оснований. В общем, привычное «их там нет». Как в анекдоте – если жена застала тебя в неподходящий момент – все отрицай. Категорически отрицай. Не признавайся. Главное, сразу натяни трусы и начинай все отрицать. Так вот, натягивание трусов в данном контексте Путина не спасает.

Россия признана участником конфликта и не только Украиной. Именно такую формулировку используют международные организации и официальные лица. Более того, именно такие слова включены даже в новое коалиционное соглашение в Германии. И сколько бы в Москве не пытались изобразить невинность – ничего не будет. Как не будет и прямых переговоров законной украинской власти с непонятно кем из ОРДЛО…

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Джерело: блог Кирила Сазонова

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