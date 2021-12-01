Геннадій Москаль: Держпереворот виявився приватними розборками Арахамії та його бізнес-партнерів

Колишній генерал МВС проливає світло на персони тих, кого оголосили заколотниками

Президент Володимир Зеленський 26 листопада заявив у прямому ефірі про державний переворот, який начебто запланований на 1-2 грудня. Пізніше в мережі з’явилися аудіозаписи розмови нібито «трьох колишніх міліціонерів в Криму і одного працівника ФСБ», на підставі яких глава держави зробив свою гучну заяву.

Колишній нардеп і генерал-лейтенант міліції Геннадій Москаль вважає, що слова українського президента про держпереворот – «дешева постановка на манеру «Кварталу 95», зшита білими нитками в інтересах лідера президентської фракції «Слуга народу». Москаль стверджує: двоє з чотирьох так званих «організаторів перевороту» – Василь Грицак і Олексій Васильєв – просто виявилися суперниками Давида Арахамії корпоративному конфлікті зі контроль над Єдиною державною автоматизованою паспортною системою (ЄДАПС).

У вас великий досвід роботи у правоохоронних органах. Як ви сприйняли слова Зеленського про держпереворот? Наскільки реальним є такий сценарій розвитку подій?

Це повна маячня. Немає ніякого перевороту. Вся ця історія – банальна напівкримінальна розборка за контроль над ЄДАПС між її власниками, в яку очевидно не просто так вписався лідер «Слуги народу» Давид Арахамія. От і весь переворот.

Зеленському потрібна була гучна заява, а Арахамії потрібно було прибрати конкурентів – от і весь заколот проти конституційного ладу. Це виглядає смішно, якби не лились сльози. Ну, це вже криза жанру в «95 кварталі». Повна криза жанру.

Тобто ви стверджуєте, що в підготовці державного перевороту президент Зеленський звинуватив конкурентів по бізнесу Арахамії – лідера його фракції в парламенті?

Дивіться, два «фігуранти», які є на аудіозаписі, знайомі мені за сумісною роботою в Міністерстві внутрішніх справ України. Це – Василь Грицак, генерал-лейтенант міліції. Я з ним працював у МВС, потім він був депутатом Верховної Ради, ми разом були в парламенті. Потім він виконував обов’язки керівника Державної міграційної служби. З 2014 року він звільнився на пенсію.

Колишній нардеп від Партії регіонів, генерал-лейтенант міліції у відставці Василь Грицак. Тривалий час його пов'язували із консорціумом ЄДАПС – найбільшим виробником ідентифікаційних документів із високим ступенем захисту та інформаційних систем

Федосов – другий, який там проходить, я в 2005 році, коли прийшов заступником міністра – керівником кримінальної міліції, він був замначальника ГУБОЗ, Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС України.

Це ті люди, які фігурують на записах про, прости господи, «державний переворот».

Президент стверджував, що ці люди начебто переховуються від слідства в Криму? Це згодом повідомляли і ЗМІ з посиланням на записи їхніх розмов?

Я сьогодні (запис розмови відбувся 30 листопада – прим.) дзвонив двом учасникам, Федосову і Грицаку. Кажу: вас хоч опитували, хоч обшуки робили? Кажуть: ніхто не був, ніхто не опитував. Так, слухайте, вся країна на вухах: державний переворот завтра має бути.

Було заявлено, що вони в Криму начебто-то переховуються. Повна маячня, після 2014 року ні Федосов, ні Грицак ні в Російську Федерацію, ні в Крим не виїжджали. Тобто, живуть у Києві. І розмови про те, що вони живуть в Криму і готують державний переворот, не підтверджуються нічим абсолютно

Але на записах «про переворот» фігурують ще дві особи і президент згадував про начебто громадян Росії. Що це за люди?

Третій фігурант, такий собі Васильєв, взагалі мені нічого не говорить. Але «навів справки»: він був заступником начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю Київської області. Жив він у Бортничах в приміщенні ЄДАПС. Він познайомився він з керівником ЄДАПС Федоренком, проводячи там якісь оперативно-розшукові чи перевірки. Після 2014 року він пропав. Тобто, нібито, ще я не вияснив точно, він щось натворив у період Майдану і т.п. Жив він сам у Петербурзі, потім у Москві, у Криму. Часто дзвонив Грицаку.

Четвертий – так званий росіянин за прізвище Лаптєв, нібито працівник ФСБ Російської Федерації – рука Москви. От тільки Лаптєва як такого в природі немає. Прізвище або вигадане, або взагалі вся історія придумана на рівному місці.

А в чому інтерес Арахамії до ЄДАПС і з чого ви зробили висновок, шо це «бізнес-розбірки» голови президентської фракції ?

Арахамія – смотрящий від «Слуг народу» за цим поліграфкомбінатом «Україна». У нього специфічні стосунки з таким собі паном Юрієм Сидоренком, який переховується від слідства в ОАЕ. Саме контроль над поліграфкомбінатом «Україна» їх і поєднує.

Так от Сидоренко зараз контролює ЄДАПС, сидячи в ОАЕ.

Арахамія їздить до Сидоренка, аби бізнес розділити: кому прибуток, кому частку, кому які там і т.п. Те, що він виїжджав у Дубаї, є дані, отримано мною негласно з Державної прикордонної служби.

Цей Сидоренко має дуже великий конфлікт із Василем Грицаком. Колись вони були партнери у ЄДАПС, потім побили горшки, і один на одного збирають весь компромат і т.п.

І от Арахамія вирішив допомогти Сидоренку поквитатися з Грицаком, вклавши в голову Зеленського дурницю про держпереворот.

Автори цих всіх файлів є Арахамія і Сидоренко. Сидоренку треба прибрати Грицака, а Арахамія вирішив допомогти і зробив Зеленському ведмежу послугу.

Тобто за вашою інформацією, президента підставили. А як тоді сприймати реакцію міжнародної спільноти?

Хай Зеленський розбереться зі своїм Арахамією і не морочить всім голову, і не ставить весь світ у дивне становище. Це дешева постановка.

Інна Михайлівська, для «Главкома»