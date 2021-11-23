Нардеп: керівництву держпідприємства «Гарантований покупець» загрожує в'язниця

Передача «зелених» єврооблігацій «Енергоатому» закінчиться в’язницею для керівництва «Гарантованого покупця» – Кучеренко

Посадові особи ДП «Гарантований покупець» мають чотири варіанти привласнення коштів європейських «зелених» облігацій, кожен з яких загрожує їм тюремним ув’язненням. Про це заявив народний депутат України Олексій Кучеренко.

«Розбирали вчора з юристами ситуацію з європейськими грошима для «зеленої генерації» – 5 варіантів і майже всі ведуть до слідчого… П’ятий варіант – виконати все законно. Юристи звісно вважають, що це єдиний варіант», – написав він в Facebook у вівторок.

Серед можливих сценаріїв крадіжки 3 млрд грн цільових «зелених» єврооблігацій депутат назвав заморозку коштів на рахунку Гарантованого покупця. «Однак, як тільки це станеться, з тих грошей доведеться заплатити майже 1 млрд податків. Тобто факт привласнення кредиту відбудеться», – пояснив Кучеренко.

Ще один варіант перевести кошти виробників «зеленої» енергії Укренерго. «На Укренерго їх вкрасти буде ще легше. Однак, і тут є момент. З такими діями Укренерго може потрапити в бан на заході. І як наслідок усі обіцянки про інтеграції енергосистем з Європою залишаться нічим», – прокоментував сценарій народний депутат.

Крім того, серед можливих варіантів – виплата коштів Енергоатому через суд, за яким предметом позову є стягнення коштів, а також непропорційний розподіл коштів лише частині «зелених» інвесторів.

За словами Кучеренка, єдиний законний варіант – спрямувати кошти від цільового випуску єврооблігацій за прямим призначенням, а саме на погашення боргів перед виробниками «зеленої» енергії.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду та зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.