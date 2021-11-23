Багато людей згоріло: у Болгарії розкрили нові деталі загибелі 46 туристів

До місця ДТП прибула група судово-медичних експертів, у загиблих буде взято зразок ДНК для ідентифікації

Загиблих буде складно ідентифікувати через значні ушкодження

З'явилися нові подробиці моторошної ДТП у Болгарії, у якій загинули 46 людей, серед них 12 дітей. Про це пише БТА.

Відомо, що всього з Туреччини до Північної Македонії поверталися чотири туристичні автобуси. Загорівся і забрав життя десятків туристів той, що їхав останнім.

«Картина жахлива, і не всі витримують. Причину буде докладно з'ясовано під час розслідування», – заявив журналістам міністр внутрішніх справ Бойко Рашков.

Він також додав, що загиблих буде складно ідентифікувати через значні ушкодження.

«Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Багато людей згоріло. Важко ідентифікувати їхні особи», – сказав він.

До місця пригоди прибула група судово-медичних експертів. У загиблих буде взято зразок ДНК для ідентифікації.

За попередньою інформацією, в автобусі були переважно громадяни Північної Македонії, про це повідомили представники посольства країни, які прибули до тих, хто вижив, до лікарні.

Серед можливих причин трагедії називають помилку водія та технічну несправність транспорту. За однією з версій автобус врізався в огорожу. Неможливо сказати, чи розбився спочатку автобус, а потім загорівся, чи навпаки.

Прем'єр-міністр Зоран Заєв та міністри закордонних справ та охорони здоров'я Північної Македонії терміново вилетіли до Болгарії.

Нагадаємо, аварія цієї ночі сталася на 31-му кілометрі автомагістралі «Струму» Софія–Благоєвград, внаслідок ДТП автобус із македонськими номерами спалахнув. Загалом у ньому знаходилося 52 особи, серед загиблих – 12 неповнолітніх.

Влада Болгарії розглядає кілька версій великої аварії з автобусом, внаслідок якої загинули 46 людей.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі «Главкому» запевнив, що дипломати з’ясовують, чи є серед постраждалих українці.