Кіберексперт розповів, як виявити «прослушку» смартфона

Ваш телефон раптово включає камеру чи мікрофон, чи якусь лампочку?

Якщо телефон раптово включає якісь програми чи камеру, тобто гаджет поводить себе некеровано, це може свідчити про встановлену на ньому шпигунську програму. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив кіберексперт Костянтин Корсун.

«Кожен додаток, який є шпигунським, кудись регулярно віддалено передає дані та використовує ресурс батареї. При цьому раптово включається камера чи мікрофон, чи якась лампочка. Це є ознакою, що гаджет треба перезавантажити. Шпигунські програми часто використовують оперативну пам’ять, а при перевантаженні вона очищується. Якісь примітивні додатки, які поводять себе якось не так, можна «вирахувати». Якщо це якась примітивна нелегальна реклама чи збір комерційних даних і за вами стежать через браузер, які товари ви переглядаєте, – це одна категорія. Такі собі напівзлочинні програми. Але можуть і потихеньку шпигувати. Якісь іноземні спецслужби, злочинці, власний уряд, правоохоронці...», – зазначає Корсун.

Утім, за словами фахівця, професійних шпигунів дуже складно виявити. «Якщо шпигунське обладнання робили професіонали, воно обійде все. Це не буде показуватися у ваших штатних засобах… Є різні технології, коли у звичайний файл зашивається малесенька програма, яка ніяк себе не проявляє, і жоден антивірус її не виявить. І ця неактивна програма буде раз на добу за пів секунди відсилати один байт інформації на віддалений сервер керування. Хоча це буде зовні мати вигляд абсолютно безневинного додатка, в якому є кілька байтиків ось цього бота. Навіть фахівець, розібравши телефон на атоми, цей бот не знайде», – підкреслив Корсун.

Також експерт дав поради, як не стати жертвою кібершахрайства.

Також Костянтин Корсун назвав головні недоліки додатку «Дія». За його словами, увесь сенс існування «Дії» може піти нанівець, коли у потрібний момент у людини не виявиться інтернету. Також серед специфічних нюансів додатку експерт назвав електронний підпис, від якого з часом відмовилися.

До слова, експерти розповіли, чому спілкування в Telegram може бути небезпечним.



