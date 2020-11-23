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    Польща планує масове Covid-тестування населення

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    Зараз у Польщі вже працює група експертів, яка розробляє методологію проведення масового тестування - Польща планує масове Covid-тестування населення
    Зараз у Польщі вже працює група експертів, яка розробляє методологію проведення масового тестування

    Польща планує використовувати досвід Словаччини, де провели загальне тестування населення в три етапи

    Польський уряд розглядає можливість проведення в країні масового тестування на коронавірус. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Фарба, повідомляє Interia.pl.

    Зазначається, що у Польщі планують використовувати досвід Словаччини, де провели загальне тестування населення в три етапи.

    «Я думаю, що ми будемо застосовувати метод, який використала Словаччина. Там було протестовано 3,8 мільйона словацьких громадян в три етапи», ─ сказав Фарба.

    Він зазначив, що метод, який використовували у Словаччині ─ якісний.

    Зараз у Польщі вже працює група експертів, яка розробляє методологію проведення масового тестування.

    Як зазначив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, скринінг-тестування на коронавірус буде проведено серед населення Сілезького, Малопольського та Підкарпатського воєводств на півдні Польщі, де спостерігається високий рівень захворюваності Covid-19. При цьому деталі тестування поки не повідомляються.

    Населення Польщі становить понад 37,6 мільйона осіб.

    Нагадаємо, у Словаччині масове тестування на коронавірус розпочалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років. У країні проживає близько 5,5 мільйона громадян.

    Раніше в уряді України заявили, що не зможуть провести загальне тестування, бо наша країна значно більше Словаччини.

    Як повідомлялося, у світі станом на 23 листопада коронавірус зафіксували у 58,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали - 40,7 млн людей.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 10945 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 635 689 осіб, одужало – 291 060 осіб, летальних випадків – 11 075, проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.

    Теги: Польща міністр Словаччина уряд населення коронавірус
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