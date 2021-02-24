Нардеп Тарута розповів, чому треба продовжити експортні мита на металобрухт

Тарута вважає, що потрібно укласти меморандум між постачальниками металобрухту і його споживачами щодо взаємодії

Депутат наголосив: металобрухту в країні з кожним роком все менше, і він має залишатись для потреб вітчизняної промисловості

Дія експортного мита на металобрухт має бути продовжена, щоб захистити вітчизняну промисловість. Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань економічного розвитку Сергій Тарута на нараді щодо функціонування металургійних підприємств і їх забезпечення металобрухтом, яка відбулася у комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

«Це мусить бути державна позиція, щоб все-таки металобрухт залишався в нашій країні», – сказав Тарута.

Він також вважає за потрібне укласти меморандум між постачальниками металобрухту і його споживачами щодо взаємодії.

«Треба, щоб був меморандум між тими, хто заготовляє, і тими, хто використовує. Тому що що кажуть постачальники? Що металурги не розраховуються своєчасно, не дають ціни, які нам дають на експорті. І тут треба знайти баланс. Я думаю, якраз державна політика в тому, щоб все-таки їх посадити за один стіл і домовитися між собою», – вважає Тарута.

Депутат наголосив: металобрухту в країні з кожним роком все менше, і він має залишатись для потреб вітчизняної промисловості.

«Треба, щоб весь металобрухт залишався тут, тому що його буде все менше і менше. Ми сьогодні не розвиваємо країну, вона зменшує виробництво, і машинобудування. Тому треба допомагати. Ми у нашому комітеті розуміємо, що наше завдання – максимально допомагати нашому виробництву», – підсумував Тарута.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити дію мита на експорт металобрухту, в іншому випадку вітчизняні металурги зіткнуться з дефіцитом сировини, і як наслідок – змушені будуть згортати виробництво та скорочувати персонал.

У свою чергу президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков підкреслив, що мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечило мільярди надходжень до бюджету, тому його дію необхідно продовжити.