Міністр Петрашко освоює корупційні потоки, а економікою ніхто не займається, – експерт

«Фактично, у нас немає Міністерства економіки та міністра – все існує лише на папері», – вважає Медвідь

Існування Мінекономіки лише на папері та продовження дії корупційних схем провокує поглиблення економічної кризи в крані. Про це розповіли економічні експерти в коментарі УНН.

За словами економічного експерта Віктора Медведя, керівництво Мінекономіки не займається економікою, не має стратегії розвитку і плану дій, воно лише освоює корупційні схеми.

«Мінекономіки не працює за жодним із напрямків. Його функція – це моделювання всіх інших міністерств і вивчення ефективності. Це не відбувається, тому оцінка міністру Петрашку «ніяка». Вони лише освоюють корупційні потоки, пов’язані з отриманням дозволів, але економікою там ніхто не займається», – сказав Медвідь.

За його оцінкою, міністерство економіки існує лише на папері, жодних його дій експерт не бачить.

«Фактично, у нас немає Міністерства економіки та міністра – все існує лише на папері», – вважає Медвідь.

Економічний експерт Борис Кушнірук також констатував відсутність у міністра економіки Ігоря Петрашка переліку чітких кроків задля покращення економічної ситуації в країні, що, на його думку, призведе до поглиблення кризи.

«Ніяких економічних кроків немає... Від нього (міністра Петрашка, – ред.) не було жодної змістовної програми чи обговорення. Для мене наш міністр економіки що є, що його немає – ні холодно ні жарко. Абсолютно це не міняє ситуацію і проблеми, які є», – сказав Кушнірук.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Тарута повідомляв, що депутати парламентського економічного комітету хочуть заслухати звіт міністра економрозвитку Ігоря Петрашка, за наслідками якого прийматимуть рішення про ефективність міністра. Він також наголосив, що депутати мають багато претензій до роботи Петрашка.

Водночас економічні експерти розкритикували роботу міністра економіки Ігоря Петрашка, назвавши його слабким та неефективним. Зокрема, на думку економічного експерта Олександра Охріменка, міністр провалив роботу в сфері імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС – за цим напрямком було виконано лише 43% плану.