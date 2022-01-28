Нардеп від «Голосу» назвав корупційним розрекламований проєкт Зеленського

Замість того, аби підтримати бізнес, влада пропонує відверто корупційний проект про «економічний паспорт» – Железняк

Влада посилює податковий тиск на підприємців, щоб збільшити надходження до бюджету, але при цьому ініціює запровадження корупційного проекту про економічний паспорт. Про це заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Законопроект про економічний паспорт вважаю відверто корупційним, антиконституційним і, чесно говорячи, навіть шкідливим для макроекономічної ситуації», – сказав Железняк телеканалу «Україна 24».

Він наголосив: влада ніяк не допомагає бізнесу вижити в кризу, навпаки - ще більше посилює податковий тиск, але при цьому пропонує запровадити відверто корупційну програму «економічний паспорт».

«Чи були запропоновані якісь підтримки під час коронавірусу для підприємців? Ні! Що зараз пропонують для підприємців? З 1 січня впровадили РРО, підвищили податки, збільшили повноаження податкової. Ось які три чудових «кроки» (в лапках) запропонувала влада», – розповів Железняк.

За його словами, для влади підтримка бізнесу не є пріоритетом, а мільярди коштів з бюджету збираються акумулювати в Фонді майбутніх поколінь та витратити в корупційних цілях.

«Все, що я чую – це те, що вони хочуть ще забрати декілька десятків мільярдів і покласти їх собі в кишеню під назвою дуже красивою – «Фонд майбутніх поколінь», – підсумував Железняк.

Раніше народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Альона Шкрум заявила, що законопроект про економічний паспорт не можна ухвалювати, оскільки влада не запропонувала механізмів захисту від знецінення коштів, що будуть накопичуватись в Фонді майбутніх поколінь.

Водночас експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що ініціатива президента «економічний паспорт» може залишити бюджет без грошей на соціальні виплати, наголосивши, що подібні програми фінансуються за рахунок профіциту бюджету, а в Україні він дефіцитний.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження «економічного паспорта українця». Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.