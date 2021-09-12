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    Порошенко: Рада має негайно збільшити бюджет на субсидії

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    Ціна на енергоносії зростає, і єдиний механізм, який може захистити громадян – це надання субсидій, зазначив Порошенко

    Верховна Рада має найближчим часом внести зміни до Державного бюджету і збільшити обсяг коштів на субсидії. Про це п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Пооошенко розповів в інтерв’ю Полтавському телебаченню.

    «Ціна на енергоносії зростає, і єдиний механізм, який може захистити громадян – це надання субсидій», – наголошує Порошенко.

    «Зелена влада» обіцяла, як прийде до влади, вдвічі знизити тарифи. Днями на біржі була досягнута ціна 22 тисячі гривень за тисячу кубів», – констатує Порошенко.

    «В першу чергу ми маємо захистити найменш захищені верстви населення. Через який механізм? Через механізм субсидій. Коли ми його запровадили? Тоді, коли в 2015-му році ми зістрибнули з газової голки і перенаправили кошти з кишень олігархів, які отримували їх через НАК «Нафтогаз», безпосередньо через монетизацію пільг, безпосередньо в кишеню тих, хто платить. З одного боку ти стимулював скорочення споживання, з іншого боку гроші залишалися в людей», – нагадав п’ятий президент.

    «Що трапилося зараз? Якщо за часів нашої команди кількість домогосподарств, які отримували субсидії складала 7 мільйонів, то зараз їх кількість менша 2 мільйонів. Механізми субсидій – це абсолютно європейська практика. Частину коштів, які надійшли з Міжнародного валютного фонду, треба негайно, буквально цього ж місяця внести через зміни до закону про Державний бюджет, довести кількість домогосподарств, які мають право на субсидії і підкріплені бюджетом до тих показників, які були при нас. При ціні у 20 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу 70% українських домогосподарств будуть неспроможні оплачувати комунальні послуги», – резюмує Порошенко.

    Водночас стало відомо, що в Україні тарифи на опалення і гарячу воду вже в жовтні можуть вирости на 15-80%. Ціни залежать від підприємства і можуть бути різними навіть у межах одного міста. Незважаючи на спроби стримати подорожчання, уникнути зростання тарифів не вдасться.

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    Теги: Верховна Рада Європейська солідарність газ тарифи бюджет гроші ціни опалення уряд послуги населення
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    Порошенко: Рада має негайно збільшити бюджет на субсидії