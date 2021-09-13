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    Ціна на газ в Європі перевищила $750

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    Зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ - Ціна на газ в Європі перевищила $750
    Зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ
    Фото: iz.ru

    Ціни на газ в Україні, як і в Європі, опинились на абсолютному історичному максимумі

    Ціни на газ на головному європейському хабі TTF зросли до 754 доларів за тисячу кубометрів 13 вересня, на українському ринку 10 вересня вона становила 22 тисячі гривень.

    Такими є дані торгової сесії на лондонській біржі ICE. Так, минулого тижня ціни на газ в Україні зростали й сягнули 22 тисяч грн за тисячу кубометрів.

    Ціни європейських хабів теж мали тенденцію до зростання. Найнижчі котирування спостерігалися на хабі Ceegex/Hudex, які на 10 вересня становили 50 євро/МВт-г. На інших хабах спотова ціна була вищою – до 56,72 євро/МВт-год на хабі TGE/Polpx.

    Вже у понеділок жовтневі ф’ючерси на TTF котирувалися за ціною у 754,43 долара за тисячу кубометрів (+4,12%), або 60,3 євро за МВт-год.

    Котирування на хабі TTF
    Котирування на хабі TTF

    Експерти пояснюють, що наразі Європа не може розраховувати на видобуток, оскільки низка відключень переривають потоки з Північного моря. Гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, імовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну.

    Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

    Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні постачання з Росії.

    Напередодні Білий дім звинуватив Росію в рості цін на газ у Європі.

    Також США продовжують вважати газогін «Північний потік – 2» інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, та виступають проти введення його в експлуатацію.

    10 вересня, голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер оголосив про завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. Цей трубопровід має забезпечити доставку російського газу до Європи в обхід України.

    Також стало відомо, що Україна продовжить боротися проти «Північного потоку – 2» попри те, що Росія заявила про завершення його будівництва.

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    Теги: ЄС Росія газ тарифи Газпром Путін Європа ціни
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    Ціна на газ в Європі перевищила $750