У світі з’явилася нова валюта



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В світі з’явилася нова валюта – еко Фото: sen360.sn

Валюта замінить західноафриканський франк, який перестала підтримувати Франція

З початку нового, 2020-го, року в світі з’явилася нова валюта – еко, яка замінить західноафриканський франк, який є національною валютою восьми держав у Західній Африці.

Нова валюта увійде в ужиток в Гвінеї-Бісау, Кот-д’Івуарі, Беніні, Буркіна Фасо, Малі, Нігері, Сенегалі та Того. Сім останніх в минулому були колоніями Франції, повідомляє Finance.ua.

Причиною такого рішення є фінансова реформа, в ході якої Париж припинив підтримку західноафриканського франка. Французький президент Еммануель Макрон вже назвав цю реформу історичною, повідомляє RFI.

Франція офіційно не підтримуватиме нову валюту. А згадані вісім країн Західної Африки перестануть тримати 50% своїх валютних резервів у французькому казначействі.

Вартість еко, як і раніше західноафриканського франка, буде прив’язана до євро.

У перспективі еко може стати єдиною валютою Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС).

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