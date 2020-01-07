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    Економіка та фінанси

    У світі з’явилася нова валюта

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    В світі з&rsquo;явилася нова валюта &ndash; еко - У світі з’явилася нова валюта
    В світі з’явилася нова валюта – еко
    Фото: sen360.sn

    Валюта замінить західноафриканський франк, який перестала підтримувати Франція

    З початку нового, 2020-го, року в світі з’явилася нова валюта – еко, яка замінить західноафриканський франк, який є національною валютою восьми держав у Західній Африці.

    Нова валюта увійде в ужиток в Гвінеї-Бісау, Кот-д’Івуарі, Беніні, Буркіна Фасо, Малі, Нігері, Сенегалі та Того. Сім останніх в минулому були колоніями Франції, повідомляє Finance.ua.

    Причиною такого рішення є фінансова реформа, в ході якої Париж припинив підтримку західноафриканського франка. Французький президент Еммануель Макрон вже назвав цю реформу історичною, повідомляє RFI.

    Франція офіційно не підтримуватиме нову валюту. А згадані вісім країн Західної Африки перестануть тримати 50% своїх валютних резервів у французькому казначействі.

    Вартість еко, як і раніше західноафриканського франка, буде прив’язана до євро.

    У перспективі еко може стати єдиною валютою Економічного співтовариства західноафриканських держав (ЕКОВАС).

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    реформа валютні операції Франція Африка
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